靠行惹議 公路總局：遊覽車公司應負責

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蝶戀花旅行社武陵賞櫻團在國5翻覆釀33死，工時過長、靠行制度問題都引爭議，公路總局說，友力通運公司給人靠行，就要對遊覽車負責。

13日晚間國5發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷，遊覽車司機工時過長、靠行制度等問題都引發關注。

公路總局新竹監理站今天前往蝶戀花旅行社靠行的遊覽車公司友力通運稽查，開出5張罰單，都是司機行車超過10小時。

公路總局表示，許多人批評靠行制度導致遊覽車管理鬆散，才會發生這次意外，對此，公路總局強調，友力通運公司讓遊覽車靠行，司機與遊覽車公司就是僱傭關係，遊覽車公司就得負責管理並符合規定，將盡快將其撤照。

另外，針對公路總局日前表示，手握方向盤才算工時，公路總局今天解釋，依照相關運管規則，司機每日手握方向盤時間稱作行車時間，每日不得超過10小時，且每開4小時就得休息半小時。

公路總局說明，行車時間和勞基法認定的工時不同，到勤前到開車之間的前置作業、景點下客的休息時間、行程結束後的整理作業到底算不算勞基法中的工時，得由勞動部認定。1060215

(中央社)