東航倫敦飛上海班機 機械故障轉降俄國
中國東方航空一架從英國倫敦飛往中國大陸上海的班機因機械故障，今天轉降俄羅斯的葉梅利亞諾夫國際機場，故障原因正在調查中。東航決定另派客機到當地接旅客繼續飛往上海。
俄羅斯衛星通訊社報導，東航這架班機為空中巴士A330-300型，當地時間上午11時左右在西伯利亞地區克拉斯諾雅斯克的葉梅利亞諾夫國際機場降落。
葉梅利亞諾夫國際機場發言人表示，當時機上有186名乘客和17名機組員。機場技術人員檢查飛機時，所有乘客被安置在轉機等候區。故障確切原因不明，也不清楚檢查需要多久時間。
上海澎湃新聞報導，這架班機編號為MU552，倫敦時間14日晚間9時2分從希斯羅機場起飛，原定15日下午4時30分降落在上海浦東國際機場。
機上一名旅客表示，空服員透過機上廣播告知旅客，東航將從上海重新派出一架客機前往當地，接機上旅客繼續飛往上海。1060215
(中央社)
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