黃復興非強制連署 洪：避爭議改其他方式

國民黨黃復興黨部主委金恩慶今天表示，黃復興黨代表繳交100份黨主席連署，是鼓勵不是強制。國民黨主席洪秀柱說，既然候選人不領情，有爭議誤會，那就改用別的方式。

國民黨黃復興黨部要求黨代表參選人繳交逾100位合格黨員「黨主席連署書」，姚江臨等20位中常會下午在中常會提案要求黨中央徹查處理，認為黃復興是黨內組織，主事者不該在黨內選舉敢如此幫特定候選人連署，「前所未聞，動機何在？」

金恩慶說明，地方黨代表跟黃復興黨代表是分開來選，黃復興黨部對於黃復興黨代表有期望與要求，繳交100份黨主席連署是內部期望，希望要選的黨代表不要坐在家裡，要去親訪跟黨員互動，「票要跑出來」。

金恩慶說，這是鼓勵不是強制，黨主席連署書沒有特定對象，可以連署任何一位候選人，甚至可以拒絕連署，每隔一段時間送交各候選人，立場是善意的。

中常委李德維發言指出，請洪秀柱要求黃復興黨代表不要幫黨主席連署。

國民黨副主席郝龍斌上午受訪時抨擊，黨代表是黨內民意，不是黨中央的下屬，希望黨主席洪秀柱立即制止這種情形。郝龍斌下午列席中常會發言指出，「謝謝金恩慶的好意 我們自己努力連署」，黨中央通過選舉辦法，應該照選舉辦法做，怎麼會用另外的辦法，他希望洪秀柱裁示發正式公文，不要這麼做。

洪秀柱說，選黨代表是30位連署就合格，黃復興更積極，希望拜訪黨員順便連署黨主席，不過「候選人也不領這個情」，動員就用別的方式，她肯定黃復興精神，既然有爭議、會發生誤會，會另下公文告知。1060215

(中央社)