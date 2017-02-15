全球最佳大學城市台北名列21 新竹上榜

英國全球高等教育分析機構QS（Quacquarelli Symonds）公布全球最佳大學城市排行，蒙特婁奪冠，台灣則有2個城市上榜，台北市排名第21，新竹市排名第75。

若單純看學生評價，台北市則高居第10名。

這份調查今年是第5度進行，過去評比項目包括大學排名、學生組成、城市對學生的吸引程度（安全、污染程度等）、求職受歡迎度、負擔程度（學費、生活費等）5項，今年新增學生評價，並從75個城市增加為100個。要進入排行榜，該城市必須人口超過25萬人，且至少有兩所大學名列最近一次的QS世界大學排行榜。

根據排名，全球最佳大學城市前10名分別為蒙特婁、巴黎、倫敦、首爾、墨爾本、柏林、東京、波士頓、慕尼黑、溫哥華。蒙特婁擊敗過去4年冠軍巴黎，首度躍居冠軍。

11至20名分別為香港、多倫多、雪梨、新加坡、蘇黎世、維也納、京阪神（京都、大阪、神戶）、愛丁堡、紐約、布里斯本。

台灣有2個城市上榜，台北排名第21、新竹第75；中國大陸有4個城市上榜，上海第25，北京第30，南京第80，武漢第100。

單純看學生評價，排名則是加拿大渥太華、捷克布拉格、上海、捷克布爾諾、蒙特婁、英國、諾丁罕、波士頓、首爾、京阪神、台北。亞洲城市占據一半位置。

學生評價由1萬8000名在校生與畢業生評比，項目包括藝術與文化、負擔程度、夜生活、就職機會、多元性、包容性、友善度等。

QS分析指出，台北越來越受觀光客歡迎，有快速摩登的城市生活，以及傳統文化元素，加上學費與生活費相對較低，在「負擔程度」項目上取得高分。台北便捷的交通、價格低廉的美食，以及友善的人，都得到學生高評價。

被問到在台北求學那些方面最好，學生回答包括「包容性、多元性、友善」，以及「當地人對外國人親切，也很樂於幫忙」。

至於新竹市，QS分析指出，雖然新竹市相對知名度較低，但如果要在台灣求學，又不想要台北那麼快節奏的生活，新竹市是個好選擇。

QS指出，學生可以在新竹市許多博物館探索新竹市超過400年的歷史，但新竹市也有非常先進的地方，像是新竹科學工業園區就被譽為「東方矽谷」。

新竹市的創新也反映在大學排名上，國立清華大學與國立交通大學均在2016-2017的QS世界大學排行榜單上，且兩所學校都非常高度國際化，有13%學生來自台灣以外地區。1060215

(中央社)