無懼英國脫歐 陸港積極投資倫敦地產

英國去年6月舉行脫歐公投以來，倫敦商業地產交易數量減少，不過，來自中國大陸和香港的買家卻更積極地在倫敦購置不動產。

華爾街日報中文網報導，根據房地產仲介仲量聯行，中國大陸和香港投資者2016年共斥資逾30億英鎊（約新台幣1170億元）購買倫敦中部的不動產，投資規模低於英國投資者，但超過美國或歐洲買家。

根據美國的不動產資本分析公司（Real Capital Analytics），2016年倫敦商業地產交易規模為215億英鎊，較2015年下降45%。在這種情況下，陸資和港資的湧入引人注意。

報導說，這個現象與英鎊貶值及中國大陸政經情勢有關。人民幣兌美元雖然呈現貶值趨勢，但2016年6月以來，兌英鎊卻累計升值12%。投報率的考量促使陸港投資人在倫敦置產。

報導也指出，倫敦西區辦公室平均投報率為4.2%，但香港辦公室只有2.6%，倫敦商業地產對中國大陸和香港投資人仍有吸引力，對一些經紀公司來說，這也證明英國脫歐引發的擔憂可能被誇大了。1060215

(中央社)