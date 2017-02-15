握方向盤才算工時 職業醫學專家不認同

駕駛手握方向盤才算工時說法引議論，職業醫學專家郭育良今天說，待命狀態心裡不能放鬆，不能算休息，且根據北歐研究，巴士駕駛因心血管疾病死亡率較常人高。

司機手握方向盤才算工時，公路總局解釋，依照相關運管規則，司機每日手握方向盤時間稱作行車時間，每日不得超過10小時，且每開4小時就得休息半小時。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所長郭育良下午受訪時表示，駕駛員手沒有放方向盤，算是待命時間，待命時間沒有像開車這麼需要全神貫注，但也不像是在家一樣可以好好休息，心裡不能完全放鬆。

現行規定，駕駛開車4小時要休息30分鐘；郭育良表示，所謂「休息」，要完全有自主性才是休息。如一般民眾開車來往北高，可以累了就去休息站，想休息多久就休息多久，可以自己決定、沒有任何掛心，這樣才是休息。如果是工作環境很難做到，「該出發的時候還是只能上路」，未必有休息到。

駕駛經年累月的疲勞累積，可能對身體造成傷害；郭育良表示，目前這方面證據還不明確，但根據北歐研究，巴士司機就算調整生活習慣、控制好血壓、血脂，他們的心血管疾病死亡率還是高於一般人，確切原因還不明。

郭育良說，台灣駕駛普遍底薪不高，加班薪高，每天開14、16小時的事情常發生，也會變成「只要司機願意開就讓他開」，忽視疲勞可能帶來致命的傷害，每年仍有司機開車開到一半心肌梗塞、中風的案例發生。

他表示，司機管理政策應該重新檢討，要有事前預防的觀念，可能某些狀態下司機就不應該出勤。但現在台灣公司多為了精簡人力，「不管怎麼疲勞都還是用」，風險自然提高，「不能因為司機自願就放任他做到死」。1060215

(中央社)