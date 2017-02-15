墨爾本雪梨傻傻分不清 槍與玫瑰挨噓
美國搖滾天團槍與玫瑰（Gun N' Roses）在澳洲演出時，吉他技師口誤，將墨爾本說成對頭雪梨，惹來現場噓聲，稍後趕忙為此事致歉。
法新社及「法國24台」（FRANCE 24）報導，槍與玫瑰吉他技師麥鮑柏（McBob）昨晚在墨爾本板球場介紹槍與玫瑰登台時，說出「嗨，雪梨」，台下頓時爆出噓聲。
麥鮑柏說：「雪梨，你們要最好的演出，但他們仍塞在車陣中。」
槍與玫瑰後來在官方推特上說，他們「深感抱歉」。
推文說，「墨爾本！麥鮑柏意外犯了錯誤，我們深感抱歉。謝謝你們今晚前來！」
主吉他手史萊許（Slash）也為此在推特致歉，貝斯手麥卡根（Duff McKagan）則說，「別因此對麥鮑柏太苛責，他的妻子是墨爾本人」。
澳洲前2大城市雪梨和墨爾本向來不合。1060215
(中央社)
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