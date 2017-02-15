雅加達省長大選 鍾萬學阿尼斯第2輪對決

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雅加達正副省長選舉今天舉行，各項快速計票結果顯示，尋求連任的華裔省長鍾萬學居領先但未過半，預料將與得票第二的前教育文化部長阿尼斯進入第2輪對決。

雅加達選舉3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出現任省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

其中以身兼華人及基督徒雙重少數族群身分的鍾萬學選情最受矚目。

根據雅加達選舉委員會資料，今年雅加達選舉共有710萬名合格選民。

根據印尼媒體SCTV、TV One、Metro TV、Global TV以及印尼民意調查研究所（LSI）等民調機構的快速計票結果顯示，2號候選人鍾萬學和查羅特居第一，但未過半，得票率約在40%至43%之間。

緊追其後的是3號候選人阿尼斯和桑迪阿加，得票率約在40%左右。居第三的是阿古斯和希爾菲娜，得票率約在16%至18%。

不過，今天舉行的第一輪投票官方計票結果將於3月8日至10日間，以雅加達選舉委員會公布的結果為準。

此外，雅加達正副省長選舉為了確保勝選者獲得廣泛支持、反映多數民意，採取二輪決選制。

如果第一輪投票中有任一組候選人得票過半，即當選；若候選人中沒有任一組得票過半，將舉行第二輪投票，由第一輪選舉中得票最高的兩組候選人進行對決。1060215

(中央社)