全民社造邁入13個年頭 徵件起跑

信義房屋推動全民社造13年，已嘉惠1739個社區，今年徵件再度起跑。信義房屋董事長周俊吉表示，小朋友愈早參與全民社造活動，未來就愈關心社區，社會才會形成正向循環。

信義房屋自2004年推動全民社造至今，已邁入第13個年頭，共收到來自全台98%的鄉鎮市區、累計8051件提案，具體嘉惠1739個社區，幫助眾多社區實現改變可能。

信義房屋舉行2017年全民社造徵件記者會，歡迎各社區、個人、學生社團、民間團體等提出具體正向改變計畫，今年除了築夢個人組、幸福社區組、大專青年組，還多了國小師生組，主要是鼓勵共同創造美好社區經驗為出發，把社區當作是最好的鄉土教室，期待培養孩子們從小就有愛家、愛土地的意識，成為未來延續社區營造最有力的生力軍。

與信義房屋合作甚久的農委會水土保持局局長李鎮洋表示，水保局從推動6年的「大專生洄游計畫」中發現，透過洄游計畫的洗禮，很多大專生不只是單純2個月的駐村計畫，有些同學住進了村子成為社區的一員，也讓大家看見台灣農村的希望。

首次與信義房屋合作的教育部青年發展署也認為，「學校社區化、社區學校化」是一個重要的概念，終身學習的概念不僅是成人才需要，而該從踏入小學的那一刻起，家庭與學校就該培養終身教育的理念，這樣才能讓孩子們在成長的過程中，主動關心社區事務。

周俊吉提出個人經驗，參與社區營造的年紀愈小，對於社會的關心程度愈高，參與社區營造的時間也愈久、程度也就愈深，所以在第2個10年的全民社造行動計畫內，信義房屋也開始對於參與的組別進行調整，另一方面也主動的再跨出去與政府部門一同合作，共同培養下一代愛家鄉、愛土地的意識，也讓社區可以穩定的維持社造工作的人力。

今年全民社造計畫築夢個人組最高贊助金額新台幣20萬元、幸福社區組最高贊助50萬元，大專青年組最高贊助15萬元，國小師生組最高贊助10萬元；計畫獎助辦法自即日起到5月2日接受報名，可至信義房屋社區一家網站http://www.taiwan4718.tw/查詢活動相關內容，決選結果將在9月30日正式對外公布。1060215

(中央社)