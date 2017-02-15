庾澄慶主播妻養胎 民視證實留職停薪
41歲民視主播張嘉欣去年7月與55歲藝人庾澄慶結婚，去年12月傳出懷孕喜訊。今天民視證實張嘉欣已留職停薪，暫離主播台。
庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜育有14歲兒子「哈利」，去年7月30日庾澄慶宣布已和張嘉欣登記結婚，12月就傳出張嘉欣懷孕3個月喜訊。
庾澄慶今年1月和藝人張小燕預錄台視除夕節目「2017超級巨星紅白藝能大賞」時，再婚得子成為話題，張小燕直呼「他就是要當爸爸啦」，庾澄慶也開心大喊「我就是老來子的庾澄慶」。
今天傳出懷孕5個多月的張嘉欣養胎暫離主播台，民視下午受訪表示，確定張嘉欣已留職停薪，13日就沒和民視新聞部從八德舊大樓搬到林口數位媒體總部。1060215
(中央社)
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