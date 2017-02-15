司法院研議 法庭錄影錄音取代筆錄

我要評比

法院開庭過程冗長引來民怨，司法院今日邀請院檢及學者代表，針對提升審判效能召開討論會議，研討未來將以法庭錄音錄影，直接替代審判筆錄記載的可能性；此外，也將配合簡化判決書類，減輕法官的工作負擔，讓法官真正將精力投入處理重大案件，及審慎思考如何作成妥適的裁判。

(中時)