國5遊覽車事故 檢察官傳訊蝶戀花、友力

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（18：50更新）國道5遊覽車翻覆造成33死11傷，士林地檢署為了釐清肇事責任，包括是否有機械故障，以及司機過勞等問題，調閱遊覽車ETC資料，確認遊覽車上高速公路時間，以及沿途的監視器畫面，還原事故發生前遊覽車行駛狀況。

士林地檢署表示，今天晚上6點半，陸續傳喚蝶戀花旅行社負責人周繼弘，以及友力通運公司負責人黃河清，調查事故的機械保養、出班班表等資料。

由於事故遊覽車行車紀錄，俗稱的「大餅」，還在解析數據，但結果僅能顯示時間與車速，對於實際行駛情形，仍需要監視器畫面輔佐，而司機到底何時出發，雙方說法各異，為了釐清司機是否由早上9點10分出發，一直到事故發生前還在行駛，檢方已經調閱高速公路監視器，傳訊旅行社人員說明出班情形。

(中時)