眼花瞭亂的印度飛機與研發計畫

印度自製匿蹤戰機概念圖，法國達梭與美國通用電氣正在爭取技術合作。(圖/印度媒體)

做為南亞大國，印度一直對於航空工業很有興趣，不斷的與各國接洽商議合作議案，但是成效多半不彰，卻又一直推出新的計畫。2017年印度航空科技展(AeroIndia 2017)正在印度首都新德里進行，當中又看到各種自製計畫，以及對外合作議案，看來印度長期以來「戰機收集狂」的名聲，仍會持續下去。

印度投資俄國的T-50戰機研發案，稱為FGFA。(圖/網路)

印度國防媒體(Livefist defence)報導，印度國家航太實驗室(NAL)所設計的「鶴式輕型客貨機」(Saras light civil aircraft)，在第2架原型機於2009年墜毀後，研發就暫告擱置，不過他們仍然將模型展出，表現希望重啟計畫的企圖心，根據報導，NAL的主管正在爭取6~7月再次進行相關試飛。

印度空軍購買了36架法國最先進的飆風戰機，海軍也在評估。(圖/法國海軍)

另外，航展中還展示了印度自製隱型戰機的計畫，稱為先進中型戰機(Advanced Medium Combat Aircraft)，縮寫為AMCA。從模型與影片來看，外型很像中體積的F-22。目前法國的達梭航空(Dassault)與美國的通用電氣(GE)都在爭取AMCA的技術合作議案，達梭已出售36架飆風戰機(Rafale)給印度，因此希望在這個基礎上繼續合作。至於美國的通用電氣則出售過F404/F414渦輪扇引擎給印度，同樣也有合作的情誼，想要做為AMCA戰機的引擎提供者。

怪異的是，在同一時間，據俄國衛星網的報導，俄國與印度正在搓商俄製T-50戰機的研發合作議案，稱為第5世代戰機，縮寫為FGFA。T-50是在2007年就提出，由於俄國財政能力有限，印度加入了研發案並投入40億美元。在先前備忘錄中，己決定購買127架T-50戰機。另外，印度光是在2016年，就已經花費40億美元購買俄製武器，包括Su-30MKI戰機與MiG-29K艦用戰機。

印度自製的光輝戰機，海軍對性能不滿打算再開國際標。(圖/印度海軍)

說到艦用戰機，印度海軍對自製的「光輝戰機」(Tejas)性能很不滿意，因此在航空展中開了國際標，希望購買總44架艦用戰機。先前防衛新聞(Defense News)報導，印度海軍並無規定是採購單引擎或是雙引擎戰機，因此有3家廠商願意競標，包括瑞典薩博的海軍型JAS-39E獅鷲式(Gripen)、美國波音F/A-18E超級大黃蜂(Super Hornet)、法國達梭飆風戰機(Rafale)。結果最新消息是，海軍偏愛雙引擎戰機，因此JAS-39可能會出局。但是印度本土的光輝戰機還在做最後努力，研發團隊聲稱現在戰機的性能已大幅提升，航程、載彈量和短距起飛性能都已達標，希望挽留印度海軍使用國貨的心。

印度空軍則已經同意光輝戰機的生產，已下了83架的訂單。但是他們也在航展上開了國際標，希望購買先進的單引擎戰機，於是瑞典薩博的JAS-39E與美國洛馬的F-16、F-35又加入了競標。

印度一直希望能夠建立自主航空產業，但是計畫過多，而且內容不切實際的結果是，一直陷入造戰機、買戰機的搖擺。也可能與印度多民族、多派系有關，使得截至目前為止，印度海空軍使用的戰機是五花八門，包括俄製Su-30MKI、MiG-29K，即將入手的T-50，法製幻象2000、飆風式，以及自製光輝戰機等，還有計畫中的自製戰機AMCA。假如印度還無法找到適當的航空工業建立模式，這種萬國貨齊備的現象還會持續下去。

(中時電子報)