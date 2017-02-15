潮境保育區爽釣半小時 基隆7旬翁挨罰
基隆市政府去年公告「望海巷潮境海灣資源保育區」禁止民眾在保育區捕撈、垂釣、破壞海洋資源，並祭出每張3至15萬重罰，至今已經大幅降低濫捕、濫撈情形，但仍有新北市7旬老翁騎帶著釣具騎機車到潮境保育區垂釣，被附近居民檢舉後，被岸巡二總隊開立取締單。
基隆市府去年為保育望海巷海灣水底動植物公告「望海巷潮境海灣資源保育區」限制事項，並從去年8月開始禁止於保育區內，有任何採捕水產動植物，抑或是破壞棲息地等行為，但前天又有一名老翁違規在保育區爽釣，遭到長潭里安檢所開立取締單。
岸巡二總隊調查，新北市75歲劉姓老翁上午11時許騎機車抵達潮境海灣，雖有看到沿岸有設立禁釣、禁撈的告示牌，仍帶著釣具在保育區垂釣，約莫半小時被民眾發現，立即向岸巡二總隊檢舉，派員開立取締單。
(中時)
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