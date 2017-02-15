桃市勞檢處：康姓司機與友力運通沒僱傭關係

桃園市勞檢處釐清康姓司機與友力，並無僱傭關係。（甘嘉雯翻攝）

桃園市勞檢處釐清康姓司機與友力，並無僱傭關係。（甘嘉雯翻攝）

桃園市勞動局勞動檢查處15日追查康姓司機到底是否為友力通運公司員工，處長周賢平表示，稽查人員在友力公司內沒找到康姓司機的資料，包括出勤紀錄、薪資、派工等都沒有，負責人黃河清也對康姓司機沒印象，排除與友力有僱傭關係。

(中時)