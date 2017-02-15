防禽流感擴散 農委會擬預防性撲殺

有禽傳人風險的H5N6禽流感入侵，花蓮、台南、嘉義等地都出現確診案例，為防堵疫情擴散，農委會有意祭出新招，禽體只要經獸醫判定有異狀，就可撲殺。但專家對此作法持保留態度，認為只有全國禁宰禁運才能解決問題，農委會也鬆口透露「評估中」。

面對禽流感防疫，農委會今日召開專家會議，在會中提到未來可能採行「預防性撲殺」的新措施，由於雞、鵝感染禽流感的症狀較明顯，只要獸醫師訪視家禽場發現到有異常，即可撲殺，不必等待採樣檢驗，但鴨隻較難從外觀看出感染禽流感的症狀，仍需經過檢驗，看是否確診。農委會防檢局副局長施泰華表示，預防性撲殺政策還須將報請行政院，由政院核定再執行。

儘管官方端出預防性撲殺的措施，但台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗指出，禽流感病毒可能會重組，不可輕視，要根除病毒，絕對要採行全面禁運禁宰，禽隻不能送屠宰場屠宰上市，讓農民繼續飼養，接著一旦發病，就通報防疫人員前往撲殺，由於禽流感有潛伏期，至少要禁運禁宰7天，假如還持續有病情傳出，就再延長。

賴秀穗強調，現在不僅東部出現疫情，連西部的台南、嘉義也都有確診案例，可見疫情已經不是單點冒出而已，而是以面在擴散，加上病毒傳播也需要時間，可能從候鳥的排遺進入溼地，漸漸的傳到家禽身上，現在既然有禽場確診疫情，代表病毒早已潛伏在台灣一段時間了，可能一兩周，也可能長達一個月，在這種情況下，政府必須拿出魄力解決。

對此，農委會副主委黃金城鬆口透露，此次的H5N6已經感染火雞、烏骨雞、鴨等3種禽類，感覺已不是單純疫情，坦承情況不是很好，「看起來是不妙了」，農委會內部也會針對禁運禁宰進行評估，初步範圍是針對大肚溪以南，但禁運禁宰牽扯到的問題太多，必須研擬出詳細配套，再由農委會主委林聰賢及行政院高層做決策。

(中時)