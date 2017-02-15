鄭文燦拜會水利署 關心桃園用水問題

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入冬以來降雨日數偏少，降雨情形不如預期，石門水庫水情嚴峻，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，供水情勢轉趨吃緊，且中央氣象局預估未來一季降雨情形仍不樂觀，桃園市長鄭文燦14日親自拜會經濟部水利署長賴建信，瞭解最新水情變化及桃園地區供水情形，並協調降低石門水庫供水壓力，以穩定枯水期供水。

鄭文燦表示，為因應降雨減少對民眾用水衝擊，水利單位應就大台北及桃園地區整體供水措施進行合理調配；並強調因正值春耕期間，希望能為農民爭取延長休耕申請時程，保障農民權益，降低因水情變化造成之農業損失。

經濟部水利署表示，2月起已提高翡翠水庫每日31萬噸至57萬噸支援板新地區水量，減緩石門水庫供給壓力，讓水留在桃園；延長自主休耕申請時程，將由經濟部水利署協調農糧署，以維農民權益。

(中時)