鵬管處的魚、蟹、鳥 通通都是廢物再利用
廢物利用最佳示範！大鵬灣國家風景區內近期出現1批「新型裝置藝術」，有魚有蟹還有鳥，除為園內增添新朝氣外，也吸引不少遊客前來拍照留念，鵬管處指出，新造景是前年自台灣燈會認養的花燈，雖然過時卻不失價值，保存得宜也能永續利用。
「大鵬灣好像哪裡不一樣了。」近期民眾只要一往遊客中心方向行駛，即發現大門附近有些許的變化，原本空蕩蕩的庭院多出魚、鳥及螃蟹等大型形體造景，大家見狀後無不停下腳步多看幾眼，而更多人是拿起相機、手機拍照留念，不過也有少許人認為政府又在亂花錢買造景。
鵬管處指出，美好的東西並非一定要花錢買取，這些新擺出的「裝置藝術」都是前年台灣燈會所遺留下來的，鵬管處透過認養的方式收集這些花燈，在加以保存後趁年節時展出增添佳節氛圍，同時也落實廢物利用的真諦，而近期可能要再回收珍藏，為下一次的展出做準備。
「那要快點合照了！」從台中南下參加單車競賽的3名大甲國中同學，15日在鵬灣道路練習時，一得知眼前裝置藝術的由來，連忙趁休息空檔拍照留念，為這次行程留下難得回憶。
(中時)
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