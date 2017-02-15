恭喜！吳建豪與千金妻和好 脫口「會買禮物給她」
吳建豪2014年終結單身，迎娶小4歲的百億石油千金石貞善（Arissa），沒想到王子公主童話才實現一年多，就被爆兩人在Instagram隔空大吵，還互相取消關注，此後吳建豪都避談婚姻，讓人擔心兩人狀況，近日他現身紐約時裝周，脫口表示會買情人節禮物送老婆，疑間接承認和Arissa和好了。
吳建豪和Arissa前年婚姻亮起紅燈，現身公開活動時，只要提到相關問題，吳建豪都已「私人事情」拒答，態度冷酷，去年底他推出新作品，看到周渝民揪女兒入鏡祝賀影片，讓他笑著自曝：「曾想過生6個，但現在年紀只能順其自然。」並讚Arissa身材好、推出的新品牌很棒，暗示兩人和解。
據《on.cc東網》報導，吳建豪近日出席紐約時裝周，談及情人節他十分興奮，問和Arissa目前關係如何，他表情未露不耐，低調說：「Very good. Thank you very much guys.（非常好，謝謝你們大家）」，再問是否會買禮物給老婆，他回答：「會，肯定會，不要談這個了」，算是正面透露夫妻倆關係已恢復甜蜜。
(中時電子報)
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