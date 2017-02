恭喜！吳建豪與千金妻和好 脫口「會買禮物給她」

吳建豪出席紐約時裝周,透露會買禮物給老婆。(圖/取自《on.cc東網》;vannesswu Instagram)

吳建豪前年與妻子爆隔空大吵。(圖/中時資料照片)

吳建豪2014年終結單身,迎娶小4歲的百億石油千金石貞善(Arissa),沒想到王子公主童話才實現一年多,就被爆兩人在Instagram隔空大吵,還互相取消關注,此後吳建豪都避談婚姻,讓人擔心兩人狀況,近日他現身紐約時裝周,脫口表示會買情人節禮物送老婆,疑間接承認和Arissa和好了。

吳建豪和Arissa前年婚姻亮起紅燈,現身公開活動時,只要提到相關問題,吳建豪都已「私人事情」拒答,態度冷酷,去年底他推出新作品,看到周渝民揪女兒入鏡祝賀影片,讓他笑著自曝:「曾想過生6個,但現在年紀只能順其自然。」並讚Arissa身材好、推出的新品牌很棒,暗示兩人和解。

據《on.cc東網》報導,吳建豪近日出席紐約時裝周,談及情人節他十分興奮,問和Arissa目前關係如何,他表情未露不耐,低調說:「Very good. Thank you very much guys.(非常好,謝謝你們大家)」,再問是否會買禮物給老婆,他回答:「會,肯定會,不要談這個了」,算是正面透露夫妻倆關係已恢復甜蜜。

(中時電子報)