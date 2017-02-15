臺文館手語APP上路，手語老師導覽，聽障者看展更便利

我要評比

由聽障者與多位專家、學者共同研擬的臺文館手語導覽APP正式啟用。（臺文館提供）

臺灣文學館15日發表一款手語APP，聽障者只要在手機下載「台灣文學館」APP，點選手語功能，就可以在觀展時，看著手機畫面，輔以手語老師對展覽物品的導覽介紹。

這款「常設展手語導覽APP」研發過程找來聽障者參與，設身處地研擬最符合需要的內容，15日發表，在手機兩大系統ios與Android皆可適用下載。

文學館內的展覽品已有文字介紹，為什麼要再加上手語？台文館研究指出，聽障者對圖像的吸收力較文字來的高，看著手語老師的肢體動作，比看文字介紹，更容易了解，更深入的認識台灣文學。

民眾在即日起只要在臺文館的服務台出示手機已下載「臺灣文學館」APP畫面，並寫下手語版中最喜歡的展覽介紹名稱，即可換取限量的紀念品。

「常設展手語導覽APP」計畫是去年10月召開專家諮詢會議後討論決定，經過2個月的程式開發。包括聾人協會顧問顧玉山，以及聽障導演鄭雍錡都全程參與，由專業人士以手語詮釋各項展示文物。

民眾即日起下載這款APP後，可在選項內點選參觀文物的號碼，螢幕就會出現手語老師針對文物的手語導覽，臺文館館長廖振富希望聽障者在熟悉的手語指引下，能更親近臺灣文學。

(中時)