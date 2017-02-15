《合約男女》鄭秀文氣場超強 張孝全緊張到忘台詞

我要評比

首度合作演電影的張孝全與鄭秀文，一同抵台參加首映會。(双喜提供)

將於2月17日在台上映的《合約男女》，講述一位霸道女總裁，對愛情感到絕望，認為只有與孩子的感情才是永恆的，於是決定借精生子，挑上快遞員張孝全當作生子「精主」。

該片今舉辦首映活動，主角鄭秀文與張孝全聯袂出席。首度合作演出電影，原本開拍時，張孝全還被鄭秀文的氣場震攝到會緊張，如今兩人成為默契拍檔，一同抵台出席首映宣傳。

鄭秀文一開始女王般的氣場，還會讓張孝全忘了對白，直到後面才愈來愈熟悉，鄭秀文也表示，美食跟健身成為他們倆無所不聊的共通話題。

雖然張孝全戲裡非常吊兒郎噹，但是也有意想不到，化身暖男的時刻。劇情安排張孝全，希望鄭秀文重拾與家人相處的珍貴時刻，讓失智的父親有機會重溫天倫，化解心結。

(時報周刊)