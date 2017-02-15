北市市政顧問 柯選舉團隊視覺總監邱顯洵接任

台北市有給職市政顧問懸缺多時，據傳台北市長柯文哲徵詢他競選期間的團隊視覺總監邱顯洵擔任。北市府發言人劉奕霆證實，柯文哲期盼借重邱的視覺設計才能，階段性協助解決北市城市美學之問題。預估他的到來，也能替市府在行銷宣傳上有所加分。

柯文哲過去相當器重的幕僚張益贍，去年7月轉任文基會副執行長，8月隨即向柯請辭市政顧問一職。原先傳出市府有意請北農總經理韓國瑜接任，不料北農去年爆發人事爭議，加上韓國瑜投入國民黨黨主席選舉，柯市府只能另覓人選。

邱顯洵過去是柯文哲競選團隊視覺總監，除了不少文宣出自他手，就連競選總部也是由他設計，據了解，邱本人也擅長漫畫創作、繪畫。據了解，柯在詢問多人後，最後選擇較為孰悉的邱，本周將到北市報到。

市府發言人劉奕霆證實，柯文哲希望借重邱顯洵的視覺設計才能，希望能階段性協助解決北市城市美學問題。

(中時)