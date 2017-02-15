男疑吸毒暴斃 全身紫斑緊握毒針

54歲蘇男疑吸毒暴斃，死時右手還緊握毒針。（陳鴻偉翻攝）

54歲蘇姓毒蟲，昨天深夜被家人發現疑似吸毒暴斃，全身僵硬出現紫色屍斑，右手還緊緊握注1支毒針，家人感嘆蘇染毒之後自暴自棄，一生都被毒品毀了。

警方指出，蘇姓男子有多項毒品前科，也曾遭逮多次出入監獄，去年出獄後找不到工作，目前暫由弟弟接濟，住在寶興街某民宅的加蓋鐵皮屋，每天由弟弟會送三餐給他。

蘇的弟弟表示，昨天上午他要出門工作，買了一個便當放在哥哥房間，當時蘇好像睡著，並無特別異狀。

昨晚11時許蘇弟返家，發現便當沒有動過，起疑在房間門外詢問：「幹嘛不吃飯？」但蘇沒有回答，蘇弟起疑進入，發現哥哥全身冰冷僵硬，身上並有紫色屍斑，明顯氣絕多時，嚇得連忙報警。萬華警方到場後，在他的右手發現1支毒針，初判蘇可能吸毒後身體不適，突然猝死，全案進一步調查中。

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(中時)