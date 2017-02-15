涉侵占名建築師陳其寬版畫 助理遭訴
知名畫家、建築師陳其寬的子女成立「其美公司」，將陳其寬的遺物發展為文創事業，但公司助理黃思揚卻涉嫌暗槓陳其寬版畫、卡片等物，今日遭新北地檢署依業務侵占罪嫌起訴。
與張大千合稱「三百一大千，五百一個陳其寬」、被美術史學家吳訥孫讚譽為「三百年來第一人」的陳其寬，曾任教於美國麻省理工學院、台灣東海大學建築系，在繪畫及建築領域都相當馳名，馳名的東海大學路思義教堂，即出自他與貝聿銘的合作。
在其美公司擔任文創助理的32歲男子黃思揚，涉嫌將業務持有的陳其寬「盼」、「長壽」、「山嵐」、「日山」4幅版畫作品，以及3張陳其寬手繪卡片等物品暗槓。
另檢警也查出，黃思揚也涉嫌將陳其寬之女交付的國美館收藏陳其寬水墨畫作電子檔光碟資料，從公司電腦中刪除，經電腦工程師修復後救回了893筆資料，至於遭暗槓的版畫、卡片等作品也均尋回。新北地檢署今日偵結全案，依業務侵占、違反著作權法等起訴黃男。
(中時)
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