號誌純參考 法國佬愛闖紅燈理由很好懂

我要評比

法國行人我行我素、視法律為無物早就眾所周知，不過今天又有份很怪的研究，為這種典型提供了科學佐證，認為關鍵在於法國人不在意他人的看法。

法新社與美國「科學」（Science）雜誌報導，根據今天發布的研究報告，法國10名行人中，有4人會在紅燈時穿越馬路。

在紀律至上的日本，這個比率低20倍。

法國東部史特拉斯堡大學（Strasbourg University）專家蘇爾（Cedric Sueur）領導的研究團隊，分析史特拉斯堡3個十字路口和日本名古屋4個十字路口行人的行為，記錄到史特拉斯堡有3814次穿越馬路行為，名古屋僅4次。

法國和日本違規狀況顯然天差地遠，法國有41.9%行人闖紅燈，日本僅2.1%。

相較於女性和較年長者，男性和20至30歲年輕人比較常違法穿越馬路。

研究人員在「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊發表報告指出，法國和日本行人行為差很大，可從社會從眾性程度不同來解釋。

蘇爾告訴法新社：「法國比較不遵守規則…我們比較不在意社會認可。」

「不是日本人比法國人擔心罰單，而是（日本人）比較在意他人的想法。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060215

(中央社)