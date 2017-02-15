北韓要求領取金正男屍體 遭大馬拒絕
馬來西亞媒體消息披露，北韓昨日曾要求領取金正男的遺體，但遭大馬政府拒絕，並要求北韓當局能依據正式的合法手續領取屍體。
「星洲網」引述雪蘭莪州總警長阿布薩馬（Abu Samah）的說法表示，北韓駐馬大使館在昨日已派人到布特拉再也醫院，要求領走金正男的遺體，但由於金正男的屍體解剖還沒進行，尚不清楚確切死因，因此大馬警方拒絕北韓提出的要求。
他也透露，除了拒絕北韓駐馬大使館的要求，大馬警方也在今天上午9時，將金正男的遺體轉送吉隆坡中央醫院，以進行更精密的解剖工作。不過，他希望媒體不要在醫院進行採訪，以期能確保調查工作不受干擾進行。
另一方面，北韓駐馬拉西亞大使館今日如常開放辦公，但不允許媒體進入採訪，目前也並未對駐守在外的媒體發表任何言論。1060215
(中央社)
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