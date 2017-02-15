禽流感疫情來勢洶洶 高市嚴陣以待

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禽流感疫情來勢洶洶，高雄市政府今天召開跨局處整備會議，嚴陣以待。（呂素麗翻攝）

中國大陸H7N9流感疫情頻傳，國內發生多起H5N6高病原性禽流感疫情，高雄市也在2月4日出現首例境外移入H7N9病例，疫情一觸即發，市府今天召開跨局處整備會議，嚴陣以待。

高雄市政府今天在四維行政中心召開「106年度第1次禽流感跨局處整備會議」，研商相關因應作為。

會議由市府副秘書長林英斌主持，他指示，市府防疫團隊即日起啟動跨局處分工，配合中央「跨部會及地方合作」、「邊境檢疫與疫情監測」、「檢驗量能與防疫知能強化」及「民眾溝通及衛教」4大重點防疫工作。

市府表示，將執行強化入境旅客篩檢、辦理醫事及防疫人員專業訓練、辦理實兵及桌上模擬演練、掌握學校營養午餐食材來源、落實市場禁宰活禽管理及運用多元管道進行衛教宣導等防疫整備作為。

林英斌特別要求農業局建立本市養禽場名冊，排定各禽場清查及消毒行程，確實輔導並協助業者落實環境整備工作，以嚴防病毒入侵。

衛生局指出，依據疾管署國際間旅遊疫情建議等級表顯示，中國大陸的北京市、廣東省、天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區、四川省、貴州省及雲南省仍被列為新型A型流感的第二級警示區（對當地採取加強防護）。

衛生局表示，H7N9流感多為廣東省、浙江省、江蘇省及安徽省病例，甚至香港、澳門也有多起境外移入禽流感案例，個案以50歲以上族群為主，多具禽類、活禽市場暴露史，請近期要前往上述地區經商旅遊的民眾務必提高警覺，做好自我防護措施，千萬不可輕忽。

衛生局指出，國內疫情皆已進行防治並在控制中，請民眾不用過度恐慌，請落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場，吃雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。

(中時)