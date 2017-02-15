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獨輪運動大會，桃園市成績優異。（甘嘉雯攝）

2016年度市長盃全國飆獨輪運動大會，桃園市成績優異，技術競賽國小組及國中組錦標賽冠、亞、季軍全由桃園市選手摘下，其中獨輪車6項全能競賽全國冠軍為南崁國中吳育齊；獨輪車技術競賽總錦標方面，國小組冠軍為南崁國小、亞軍為海湖國小、季軍為東安國小；獨輪車技術競賽總錦標國中組，冠軍為大崗國中、亞軍為山腳國中、季軍為南崁國中、殿軍為東安國中。

(中時)