斷骨缺損3年動刀4次醫不好 第5次終成功
苗栗28歲李姓女子，因車禍右大腿撞出5公分斷骨缺損，3年內手術4次卻無法康復，一跛一跛走路致右腿肌肉漸萎縮，光田醫院利用帶血管腓骨施行顯微植骨重建手術，6個月復健後現在已正常活動還能金雞獨立，她笑著說：「治療過程中雖曾灰心，但樂觀就對了！」
李小姐指出，受傷後3年內歷經4次手術，股骨缺損一直無法順利癒合，站直時右大腿向外歪，走路痠痛像企鵝一樣一跛一跛，右腿肌肉因長久不用而持續萎縮，軟趴趴的跟海綿一樣，父母擔憂了3年轉而求診光田醫院。
骨科部醫師楊鎮源表示，病人股骨缺口大且歷經多次手術後骨骼生長力每下愈況，在不影響病人身體功能及行動前提下，截取一段8公分帶血管小腿腓骨植入股骨缺口，再以精密顯微手術與大腿血管接合，讓植入腓骨持續獲得血流供應，得以快速再生填補缺口，同時植入新鋼板鋼釘提供骨折癒合前所需的保護與支撐。
手術6個月後，李小姐股骨缺損處成功長出全新骨頭，不但能正常行走還能表演右腳單腳站立，她笑說，簡單的金雞獨立在傷後根本是不可能的任務，現在感覺右腿逐漸康復；飽受煎熬的李爸爸感謝光田骨科團隊的治療，感性地說：「女兒的命是撿回來的！」
(中時)
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