逆轉被併校危機 牡丹國小反成知名景觀學校
今早教育部部長潘文忠與國教署署長邱乾國等人，到訪以「彩虹校園」、「音樂學校」聞名的屏東縣牡丹國民小學，一探這所學校如何在短短幾年從面臨裁併校的危機中，翻轉弱勢逆勢成長，甚至成為知名的景觀校園，讓地方家長願把孩子留鄉就讀。
以「LOVE」為校園10景的屏東牡丹國小，原因學生數不足，面臨裁併校問題，但在校長楊瑞麟與許多願留在偏鄉一起打拼的教師們努力下，除解除併校危機，更發展出如獨輪車、母語歌唱比賽等活動，甚至奪得佳績，讓家鄉的家長願回家鄉，在地就讀。
校長更以「愛」為名，打造彩虹音樂學校，校內「班班有鋼琴」、「人人會樂器」，發展原鄉學生音樂優勢能力，彌補學生學業弱勢能力，讓原鄉孩子發展屬於自己的天分及才能，提供展能舞台，運用充滿創意的教學成就孩子不凡的人生。
潘文忠一行人到校後，參訪了牡丹國小著名的校園十景，如彩虹步道、LOVE牡丹、彩虹椅、彩繪校園、牡丹NBA球場、 LOVE之窗、LOVE台階、牡丹國小入口意象大腳引小腳等，與牡丹窯窯烤麵包。
潘文忠肯定牡丹國小校長及教職員在偏鄉教育的用心，他說，偏鄉孩子需要更熱情、有活力的老師投入，他在牡丹國小看到教育的希望，也勉勵大家繼續投入，拉拔弱勢，孩子會因老師的付出而有不一樣的未來，發揚牡丹國小成功的翻轉偏鄉教育。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。