逆轉被併校危機 牡丹國小反成知名景觀學校

潘文忠在牡丹國小著名的彩虹階梯，擁抱及勉勵純真的偏鄉學子。（牡丹國小提供）

在牡丹國小校長與教職員的努力下，學校逆轉被併校命運。（牡丹國小提供）

今早教育部部長潘文忠與國教署署長邱乾國等人，到訪以「彩虹校園」、「音樂學校」聞名的屏東縣牡丹國民小學，一探這所學校如何在短短幾年從面臨裁併校的危機中，翻轉弱勢逆勢成長，甚至成為知名的景觀校園，讓地方家長願把孩子留鄉就讀。

以「LOVE」為校園10景的屏東牡丹國小，原因學生數不足，面臨裁併校問題，但在校長楊瑞麟與許多願留在偏鄉一起打拼的教師們努力下，除解除併校危機，更發展出如獨輪車、母語歌唱比賽等活動，甚至奪得佳績，讓家鄉的家長願回家鄉，在地就讀。

校長更以「愛」為名，打造彩虹音樂學校，校內「班班有鋼琴」、「人人會樂器」，發展原鄉學生音樂優勢能力，彌補學生學業弱勢能力，讓原鄉孩子發展屬於自己的天分及才能，提供展能舞台，運用充滿創意的教學成就孩子不凡的人生。

潘文忠一行人到校後，參訪了牡丹國小著名的校園十景，如彩虹步道、LOVE牡丹、彩虹椅、彩繪校園、牡丹NBA球場、 LOVE之窗、LOVE台階、牡丹國小入口意象大腳引小腳等，與牡丹窯窯烤麵包。

潘文忠肯定牡丹國小校長及教職員在偏鄉教育的用心，他說，偏鄉孩子需要更熱情、有活力的老師投入，他在牡丹國小看到教育的希望，也勉勵大家繼續投入，拉拔弱勢，孩子會因老師的付出而有不一樣的未來，發揚牡丹國小成功的翻轉偏鄉教育。

(中時)