枋山芒果不怕寒流 只因早已沒花可摧殘
又一波寒流枋山芒果沒在怕，只因早已欲哭無淚！這波號稱入冬以來最冷的寒流，讓各地農民繃緊神經，但去年初遭霸王寒流狂掃的屏東枋山芒果，卻早已心死，原來去年中旬的連續2個颱風，嚴重損壞果樹，至今開花率僅1成，果農苦笑，已沒什麼能損失。
行車經過枋山地區，往年此時，路旁的芒果園會開有粉中帶黃褐色的芒果花，但放眼望去，今年卻仍一片綠油油，甚至還有發新芽與夾雜枯涸乾葉，果樹生長週期錯亂的狀況。
芒果農王貞傑說，以前颱風只損壞3分之1果樹，雙颱來時，卻罕見全被老天爺收走，目前果樹仍處長枝長葉的恢復期，根本來不及開花，以往每棵樹約有8成開花率，現不到2成，且開花的樹叢稀稀疏疏，以現在的開花狀況，就算在兇猛的寒流，也沒什麼可失去的了，早有「剃頭等明年」的心理準備。
「只有3字形容，就是慘！慘！慘！」枋山農會總幹事陳德慶搖頭直說，去年1月底，夾雜水氣的霸王寒流，讓芒果花無法授粉，加上9月的雙颱悲劇，出現他這輩子未曾見過的「連2年歉收」，打擊1年僅1期的芒果農，就看清明節前後是否有機會再開花。
陳德慶表示，以往3萬噸的芒果收成，今年恐剩2成的數量，但意味今年價格有機會打破去年創下1公斤710元的天價，也可預期今年市場上看到芒果的蹤跡將大幅減少，即便有販售，價格也不會太親民。
(中時)
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