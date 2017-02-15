詹啟賢苗栗訪地方大老尋求支持 傅學鵬讚詹清新

詹啟賢(右)今天到苗栗拜訪苗栗前縣長傅學鵬(左)尋求支持，傅學鵬大讚詹形象清新。(江詩筑攝)

國民黨主席參選人詹啟賢15日到苗栗拜訪前縣長傅學鵬，包括副議長陳明朝、公館農會總幹事韓鴻恩、公館代表會主席劉冠霆等多名地方人士參加午宴。

傅學鵬說，他雖不是國民黨員，不過前幾天接到詹的電話說要來苗栗拜訪，基於過往情誼理當設宴款待，當年他擔任縣長時，詹時任衛生署長，對於苗栗醫療、設備有諸多協助，也結下深厚友誼。

傅學鵬認為詹啟賢學經歷良好，政府單位工作歷程完整、形象清新正面，過去也擔任很多次救火隊，包括奇美醫院經營不善時也在他手中重新建立，相信黨員有雪亮的眼睛，懂得選擇最適合的人選，對國民黨才有幫助。

(中時)