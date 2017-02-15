驚！韓星劉亞仁證實罹患骨瘤

人氣韓星劉亞仁今日證實罹患骨瘤。(達志影像)

30歲當紅韓星劉亞仁，近來因肩傷無法通過體檢，遲遲無法入伍，今(15日)就有媒體報導，指他無法入伍的原因是因為罹患骨瘤，目前處於發病初期，隨後劉亞仁所屬經紀公司UAA也證實罹患骨瘤一事，但就未說明是良性還是惡性腫瘤，消息震驚一票粉絲。

劉亞仁憑著演出電視劇《六龍飛天》，人氣扶搖直上，更以電影《思悼》拿下青龍獎影帝寶座，演技深獲肯定，豈料現在卻傳出他因骨瘤無法入伍，經紀公司也證實劉亞仁的確罹患骨瘤，狀況不能說是嚴重、但也不能說是不嚴重，因為涉及許多私人問題，不便透露太多。

劉亞仁將在下個月進行第4次健康檢查，據悉，病因是他2013年拍攝電影受傷，導致左肩肌肉破裂所致。

(中時電子報)