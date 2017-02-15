川普若奪回商標 川普馬桶保險套恐沒了

美國總統川普若打贏在中國大陸的地產商標訴訟，可能終結在大陸超過225個、跟川普毫無關係的商標，包括川普牌馬桶、保險套、心律調整器甚至川普國際飯店。

這起官司在大陸一打就是十年，有利川普的官方裁決預計本週出爐後，可能標示川普在爭取智慧財產權上的態勢大變。大陸另有49件川普商標申請案，全數都是在他競選總統期間提出；還有77個先前獲得註冊的商標，多數將在川普任內爭取延長。

每件勝訴對川普企業帝國都有好處，但也將引發道德質疑。批評者表示，商標案對川普帶來利益衝突，而且可能違反美國憲法中的薪酬條款。此條款規定，除非獲國會明確批准，否則禁止公務員收受來自外國政府的任何有價利益。

曾擔任美國前總統歐巴馬政府首席倫理律師的艾森（Norman Eisen）表示：「川普還在總統任上時，接受中國大陸為這些有價產權註冊，無疑是很不明智的想法。持平而論，這麼做是為了對川普產生影響，就中國而言相對廉價，對川普極具潛在價值，但對美國可能代價高昂。」

川普入主白宮前曾指責大陸法院，不知道他很有名，表示「全世界我似乎只在2個地方不夠有名」，那就是大陸和澳門。1060215

(中央社)