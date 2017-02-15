川普若奪回商標 川普馬桶保險套恐沒了
美國總統川普若打贏在中國大陸的地產商標訴訟，可能終結在大陸超過225個、跟川普毫無關係的商標，包括川普牌馬桶、保險套、心律調整器甚至川普國際飯店。
這起官司在大陸一打就是十年，有利川普的官方裁決預計本週出爐後，可能標示川普在爭取智慧財產權上的態勢大變。大陸另有49件川普商標申請案，全數都是在他競選總統期間提出；還有77個先前獲得註冊的商標，多數將在川普任內爭取延長。
每件勝訴對川普企業帝國都有好處，但也將引發道德質疑。批評者表示，商標案對川普帶來利益衝突，而且可能違反美國憲法中的薪酬條款。此條款規定，除非獲國會明確批准，否則禁止公務員收受來自外國政府的任何有價利益。
曾擔任美國前總統歐巴馬政府首席倫理律師的艾森（Norman Eisen）表示：「川普還在總統任上時，接受中國大陸為這些有價產權註冊，無疑是很不明智的想法。持平而論，這麼做是為了對川普產生影響，就中國而言相對廉價，對川普極具潛在價值，但對美國可能代價高昂。」
川普入主白宮前曾指責大陸法院，不知道他很有名，表示「全世界我似乎只在2個地方不夠有名」，那就是大陸和澳門。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。