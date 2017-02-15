騎士疑搶快撞輕軌 幸僅車門落漆無人傷

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高雄輕軌15日下午遭機車騎士擦撞。(曹明正翻攝)

轄區警方輕軌人員檢查列車受損狀況。(曹明正翻攝)

肇事的機車。(曹明正翻攝)

高雄輕軌15日下午5時許，1輛列車行經凱旋、前鎮街口時，遭高姓男子騎車撞上，肇事後轄區警方趕來處理，無人受傷，因這起意外，輕軌車上約30餘名旅客就近被引導下車，詳細肇事原因，警方還在調查。

今下午5時18分，高雄輕軌從C4站開往C5夢時代站時，在凱旋、前鎮街口，遭高男騎車撞上，事故發生後，前鎮警分局前鎮所及交通分隊受理報案，警方調查輕軌第3節車門因遭撞，稍微落漆，幸沒有人受傷，狀況約10分鐘排除。

(中時)