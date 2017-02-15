嘉縣烏骨雞染禽流感 885隻全撲殺

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防疫人員進場執行撲殺作業。（呂妍庭翻攝）

防疫人員進場執行撲殺作業後，立刻噴藥消毒。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣日前查非法私宰，竟外驗出私宰攤商賣的烏骨雞染上H5N6高病原性禽流感，經追查到供貨來源的養禽場，並將檢體送驗後，今15日下午傳出確診感染H5高病原性，嘉義縣家畜疾病防治所接獲農委會動植物防疫檢疫局指示後，立刻採取撲殺清場作業，共撲殺計885隻烏骨雞，並針對場內外及周邊環境進行清潔消毒，以防止疫情擴大。

為因應升溫疫情，防治所長李建霖表示，除加強移動管制外，也增加監測頻度及範圍，原規定1公里內禽場每月監測採樣1次，3公里內加強疫情訪視；提高為案例場1公里內禽場全部移動管制並監測採樣，5公里內加強疫情訪視，採樣頻率也由原本的每月1次提升為2次，持續3個月，經檢測無病毒後，才能運送屠宰。

(中時)