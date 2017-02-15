金錢豹酒店小姐被團購入黨？吳敦義：從未聽聞

我要評比

吳敦義簡短回應表示「從未聽聞」。（陳信翰攝）

國民黨主席選舉多次被爆料人頭黨員入黨，日前驚爆夜店殺警案主嫌萬少丞申請入黨，如今又傳出台中金錢豹酒店小姐被「團購入黨」。擬參選國民黨主席選舉的前副總統吳敦義今天對此表示，「我從未聽聞過喔！」

根據《周刊王》報導，從去年底開始，有上千名八大行業從業人員加入國民黨，許多為酒店妹，還被酒店公關戲稱「團購入黨」。吳敦義今天出席北市體總會員大會時被問到此事時，立刻澄清「我從未聽聞過喔！」

(中時)