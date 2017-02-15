金錢豹酒店小姐被團購入黨？吳敦義：從未聽聞
國民黨主席選舉多次被爆料人頭黨員入黨，日前驚爆夜店殺警案主嫌萬少丞申請入黨，如今又傳出台中金錢豹酒店小姐被「團購入黨」。擬參選國民黨主席選舉的前副總統吳敦義今天對此表示，「我從未聽聞過喔！」
根據《周刊王》報導，從去年底開始，有上千名八大行業從業人員加入國民黨，許多為酒店妹，還被酒店公關戲稱「團購入黨」。吳敦義今天出席北市體總會員大會時被問到此事時，立刻澄清「我從未聽聞過喔！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。