涉送禮拉抬古坑鄉農會選情 湳仔村長10萬交保
雲林地檢署查緝農會賄選，發現古坑鄉湳仔村長吳景富利用農曆新年期間，以補發重陽節禮盒與新年賀禮名義，發送村民價值約500元的禮盒，藉以拉抬參選農會代表選情，訊問後15日吳景富以10萬元交保，另4名共犯2至3萬元交保。
雲林地檢署本月7日接獲情資，指古坑鄉湳仔村有人收到農會賄選的禮盒，檢察官施家榮立即指揮斗南分局、雲林縣調查站探訪涉案村民，再由檢察官複訊村民，蒐集相當證據後，向雲林地方法院聲請搜索票執行搜索。
查賄人員於14日分別前往吳景富及張姓、陳姓、黃姓、羅姓4名共犯住處搜查並傳喚到案，經檢察官訊問後，依農會法第47條之1第1項第2款之農會選舉行賄罪嫌，吳景富以10萬元交保，其餘被告2萬元至3萬元交保。
檢方表示，吳景富為此次古坑鄉農會選舉的會員代表候選人，其餘涉案4人均為湳仔村鄰長，5人明知農會選舉進行中，依法不得行賄，但吳景富仍利用農曆新年期間，透過4名鄰長，以補發重陽節祝壽禮盒與新年賀禮名義，發送村民內含苦茶油1小瓶、麵線6綑的禮盒，市價約400元至500元，以求拉抬選情。
(中時)
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