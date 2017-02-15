配合台灣燈會 北港公館里3D彩繪區成另類燈區
雲林縣北港鎮公館里為配合台灣燈會北港燈區，在里內打造巷弄3D互動彩繪區，內容以媽祖文化為主題，還有各國文化、恐龍世界等，由於臨近北港燈區朝天宮媽祖廟，每天都吸引數千名遊客造訪，成為另類燈區。
公館里位於朝天宮後方，是北港鎮最早開發的地區之一，因此保留許多巷弄老街，舊式房舍林立，更是充滿古早味，為了吸引遊客前來，公館里長許家福與縣政府、公館社區發展協會、在地企業邦尼熊紙業公司合作，打造3D互動彩繪區。
許家福表示，目前里內共有50餘幅互動彩繪，以媽祖文化為主題，Q版媽祖讓遊客感受媽祖的慈悲與親切，千里眼將軍手持望遠鏡、順風耳將軍拿著行動電話，用現代科技凸顯兩將軍的神通力；還有金元寶土地公與楊枝淨瓶觀音菩薩，不僅有趣，更是充滿福氣與財氣。
社區協會會長黃志偉指出，他長年從事寺廟彩繪，此次負責互動彩繪，希望配合鄰近的朝天宮、女兒橋、空中廊道等景點，打造社區成為北港鎮新景點，吸引更多遊客前來漫遊北港小鎮，感受老街巷弄與新文創的多元魅力。
(中時)
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