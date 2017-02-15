遭流刺網誤捕 海龜「Hola」恢復良好明野放

我要評比

玳瑁龜「Hola」明天將野放。(動保所提供)

玳瑁龜「Hola」明天將野放。(動保所提供)

海龜掰掰！基隆市動物保護防疫所明天上午10時許，將在望海巷海灣野放玳瑁海龜「Hola」。

「Hola」去年9月被人發現受困花蓮縣石梯坪漁港遭流刺網誤捕，救援後因脫水、營養不良、虛弱而立即送至國立海洋大學海龜救傷中心收容並通報動物保護防疫所，期間經獸醫師診斷醫療後，迄今復原良好，並恢復應有的活力，評估已適合野放。

國立海洋大學、財團法人台北市福智佛教基金會、本府產業發展處海洋事務科及動物保護防疫所在本市八斗子火車站對面，望海巷沙灘共同進行野放作業，歡迎想了解海龜救傷、保育及流程之志工、民眾踴躍參加。

動保所統計，去年全國通報救援收容192隻，基隆市僅佔5隻，其中進入本市由國立海洋大學海龜救傷中心收容海龜計97隻，其收容原因主要為擱淺63隻、漁民誤捕13隻、虛弱漂流15隻、死亡6隻。

動保所表示，「Hola」屬1級瀕臨絕種保育類野生動物，體長32.8公分，體重3.72公斤，為青少年的玳瑁，尚未成年(成年龜體長達95公分)。

(中時)