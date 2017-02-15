潑汽油燒死女友 黃男被判無期徒刑
男子黃俊華因不滿在手機店工作的馬姓女友提出分手，且刻意封鎖LINE，竟埋伏在女方住處外潑灑汽油點火，將她活活燒死。檢方認為他殺人方式凶殘，請求法院酌情從重量刑。屏東地方法院15日宣判，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終生。
黃嫌與馬女交往4、5年，因不滿女方提分手，104年11月29日下午前往加油站購買汽油返家裝入垃圾桶內，當晚10時許駕車前往女友住處附近，待她返家時將汽油朝對方騎乘機車潑灑，並以打火機點燃衛生紙朝機車丟擲，導致女方瞬間烈火著身，黃嫌行凶後逃逸。
馬女因臉部、胸腹部、背部、四肢三度至四度灼傷，約佔體表面積90％、肺部吸入性灼傷等傷害，送高雄長庚醫院急救，隔日宣告不治。
檢察官認為黃嫌僅因女方決意分手，就以烈火焚燒，讓她承受巨大痛苦，殺人手法殘忍而泯滅人性，造成無可彌補後果，之後又以過失致死抗辯，難認他犯後有所悔意，建請法院酌情從重量刑。
屏東地院審理後宣判，依殺人罪判黃嫌無期徒刑，褫奪公權終生，作案用的水桶及打火機沒收。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。