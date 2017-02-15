潑汽油燒死女友 黃男被判無期徒刑

男子黃俊華因不滿在手機店工作的馬姓女友提出分手，且刻意封鎖LINE，竟埋伏在女方住處外潑灑汽油點火，將她活活燒死。檢方認為他殺人方式凶殘，請求法院酌情從重量刑。屏東地方法院15日宣判，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終生。

黃嫌與馬女交往4、5年，因不滿女方提分手，104年11月29日下午前往加油站購買汽油返家裝入垃圾桶內，當晚10時許駕車前往女友住處附近，待她返家時將汽油朝對方騎乘機車潑灑，並以打火機點燃衛生紙朝機車丟擲，導致女方瞬間烈火著身，黃嫌行凶後逃逸。

馬女因臉部、胸腹部、背部、四肢三度至四度灼傷，約佔體表面積90％、肺部吸入性灼傷等傷害，送高雄長庚醫院急救，隔日宣告不治。

檢察官認為黃嫌僅因女方決意分手，就以烈火焚燒，讓她承受巨大痛苦，殺人手法殘忍而泯滅人性，造成無可彌補後果，之後又以過失致死抗辯，難認他犯後有所悔意，建請法院酌情從重量刑。

屏東地院審理後宣判，依殺人罪判黃嫌無期徒刑，褫奪公權終生，作案用的水桶及打火機沒收。

(中時)