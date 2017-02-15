道路新建工程　整合6大開發區域

市府工務局將整合道路新建工程，串連桃園市各區。（甘嘉雯攝）

市府工務局將整合道路新建工程，串連桃園市各區。（甘嘉雯翻攝）

桃園市府工務局15日在市政會議上，針對道路新建工程進行專案報告，工務局表示，桃園各區將透過各項道路新建工程的串連，織就出桃園起飛發展的藍圖，即將營運的機場捷運續接台鐵地下化（捷運紅線）及沿原軌道連結桃園至平鎮的新台1線，整體形成「目字形」路網架構，將串起桃園6大開發區域。

(中時)