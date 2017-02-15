偏鄉在地換健保卡 泰安鄉民喊讚
健保署北區業務組為便利偏鄉民眾申請補換發健保卡，與苗栗縣泰安鄉公所合作辦理「在地製卡服務」今天啟動，不到10分鐘就能領到新卡，讓申辦民眾喊讚，直呼「真的很方便」。
衛生福利部中央健康保險署去年起積極與鄉鎮公所合作推動「在地製卡」便民措施，其中，北區業務組所轄的4個山地鄉，繼桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉陸續開辦後，苗栗縣泰安鄉今天也啟動這項服務。
健保署副署長李丞華、苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、鄉長劉美蘭、大千醫院總裁徐千剛等人今天共同為泰安鄉公所在地製卡便民服務站揭牌，除可現場製卡、領卡，還提供簡易免費拍照服務，除泰安地區居民外，鄰近的獅潭、大湖、卓蘭等鄉鎮民眾也可就近申辦。
泰安鄉民湯阿貴率先體驗申辦補發健保卡，不到10分鐘，拍照、領卡全都搞定，讓他直呼「真的方便多了」。
健保署指出，去年已完成10個公所在地製卡據點，今年迄今完成3個公所在地製卡服務，預計年底前將再建置8處，連同6個分區業務組聯合服務中心及全台22個聯絡辦公室，全台將有49個地點提供民眾現場立即領卡，落實簡政便民措施。1060215
(中央社)
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