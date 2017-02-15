死亡江豚飄上永安漁港北提海面 死因待查

1隻約1米長死亡江豚15日在永安漁港北提側海面被發現。(賴佑維翻攝)

桃園市新屋區永安漁港北提側海面15日遭發現1隻約1米長的「江豚」，經海巡署北部地區巡防局第23岸巡大隊永安安檢所發現後，通知中華鯨豚協會到場，初步研判已經死亡多日，需解剖才能了解死因。

第23岸巡大隊說，昨天早上守望人員發現有黑色不明漂流物朝岸際移動，前往現場確認，發現是死亡的鯨豚，經通報中華鯨豚協會後，確認是死亡的鯨豚品種是「江豚」。第23岸巡大隊也呼籲，台灣每年獲報鯨豚擱淺或死亡事件頻仍，民眾若發現岸際或港內有任何狀況，請撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員處理。

(中時)