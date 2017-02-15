中職球員註冊日將屆 4隊還在談約

中信兄弟王勝偉，有望和兄弟簽下3年複數年約。(資料照 鄭任南)

中華職棒新球季將在今年3月25日開打，而今年球員註冊期限為2月24日，但4隊至今都還未完成談約，即使是談薪進度最快的Lamigo桃猿，目前和主力球員林智平也還未達成共識，至於去年季後行使自由球員(FA)權利的中信兄弟游擊手王勝偉，今(15日)傳出可望簽下3年複數年約。

桃猿談薪接近完成，主力球員就差林智平還未談妥，林智平前年與球團簽下2年複數年約，去年月薪26萬，而他上季完成盜壘王3連霸，也奪下金手套三壘手獎，季後重新談薪，據傳他的經紀公司開出的合約月薪至少40萬，但與球團還未能達成共識。

中信兄弟陣中則還有約10人未完成談約，其中王勝偉去年行使FA，今年續留兄弟，並持續由經紀人與球團談約，球團開出一年及複數年約供選擇，去年月薪30萬的王勝偉，預期可與球團簽下3年複數年約，最高月薪可望達到50萬。

富邦悍將也還未與陣中「大咖」包括高國輝、胡金龍、林益全等人敲定合約，但因這幾名球員還隨中華隊移訓，與經紀人談妥後，需等球員回國後才能簽約，其他球員也多只差激勵獎金等小細節未確定，日前球隊總監陳俊池表示，期望最晚在24日全部完成。統一獅也還有包括羅國龍等球員未完成談薪。

(中時電子報)