柯P視察行旅廣場 要西區門戶計畫趕在世大運前完成

台北市長柯文哲今下午試乘機場捷運，並沿線視察正在施工的台北行旅廣場。會後他受訪表示，西區門戶計畫第一階段在6月會全部完成，包括台北行旅廣場、公車彎、機場捷運A1與地下街的連通道等。

柯文哲表示，機場捷運開始使用後，粗估一年有1000萬人次使用，北門這附近會變成國門，所以觀光景點要重新設計，今年世大運是8月19日，所有這些都要在8月19日前完成。

北門重見天日後，一旁建築物的廣告一直受外界關注。柯文哲今下午視察時，也搖頭嘆氣稱這是「中華民國美學」。他會後對此表示，北門附近要整修，「不然太難看」，在世大運前以北門為中心的西區門戶計畫都要完成，包括電線杆、纜線，以及一些礙眼的都要修。

另外，2017台北燈節首次移師在西區舉行，不過原先主打北門光雕，最後西門町一帶反成為外界關注焦點。對於網路評今年燈節算是市長柯文哲成功的施政之一，媒體也相當關注明年動線。柯今受訪時表示，由於北門廣場還沒好，所以這次燈節舉辦場地比較偏向中華路(西門町)，明年若北門廣場完成，會做檢視，應該還是會在西區辦。

媒體詢問柯，這次燈節辦得好，對他的民調似乎有提升，柯表示心中沒有民調才會做得好，把每天該做的事做好就好，他並說這次燈節感謝市府同仁協助。

(中時)