劉世芳爭取高雄第3條捷運？陳其邁：是小英既定政策

立委陳其邁在臉書表示，高雄建第3條捷運已是既定政策，而聰明的高雄更需要結合「經濟優先」配套。（翻攝自陳其邁臉書）

有意參選下屆高雄市長的立委劉世芳，14日剛聯合同黨立委李昆澤、許智傑、賴瑞隆召開記者會，宣布將全力向中央爭取高雄第3條捷運，而被視為「英派」、同樣想角逐市長大位的陳其邁15日即在臉書強調，捷運已是既定政策，更直言高雄更需要推動「經濟優先」的重點配套。

陳其邁透過臉書表示，行政院將提出逾8000億元「前瞻基礎建設計畫」，其中高雄第3條捷運是小英政府對國家下世代建設的承諾，也是陳菊市長延續民進黨執政中長程市政規畫的實現，更重要的，也標示還給高雄市民長年重北輕南應有的尊重。

「捷運是既定政策」，陳其邁說，聰明的高雄更需要推動「經濟優先」重點配套，因此他提出，第3條高雄捷運應同步結合「捷運智能優化」、「產學在地優化」、「都市生活優化」、「高雄經濟優化」及「市民幸福優化」，才能打造「五優」高雄。

陳其邁隨後也發出新聞稿表示，希望市府能加速可行性評估的完成，並儘速報交通部、國發會審議通過，全力爭取行政院核定。

(中時)