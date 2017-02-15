家屬崩潰向林全怒喊：司機為何沒有勞健保？

行政院長林全（中左）、勞動部長林美珠（中右）15日至第二殯儀館向罹難者上香並慰問家屬，家屬怒問「司機為什麼沒有勞健保？」(郭吉銓攝）

林揆（中左）、勞動部長林美珠（中右）到第二殯儀館向罹難者上香並慰問家屬。(郭吉銓攝）

國道五13日晚間蝶戀花旅社一日賞櫻團發生重大死亡車禍致33死，行政院長林全前往第二殯儀館，向罹難者上香並慰問家屬。司機家屬崩潰向林全怒喊：「司機為什麼沒有勞健保，是怎麼一回事？司機是很重要的！」林全僅回說，我知道，我們會再了解。勞動部長林美珠、政院發言人徐國勇隨行，但未接受媒體訪問。

據《自由時報》報導，司機家屬難過說：「不是之前推出一例一休嗎？不是一個周末休兩天嗎？司機卻一天工作18小時，政府應從小公司去查，而不是去查大公司。林全回說，「駕駛司機的問題，目前正處理中。」

家屬也質疑遊覽車是否為拼裝車，指他(司機)的司機的車子只有7、80萬，外面的車是幾百萬？林全向旁邊人員詢問，車子屬於誰的？家屬激動大喊，「車子是公司的！怎麼可能是他的！這次車禍毀了40多個家庭，情何以堪」。林全表情極凝重回應說：「我知道了，我們會去了解。」

家屬更激動喊：「台灣是一個有水準的國家，不要再讓這種事發生！」「不要把責任推給死人，死人不會說話！」

(中時電子報)