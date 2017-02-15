阿Ken情人節不寂寞 網紅主播陪過節

網路直播已成時下流行，藝人阿Ken昨天情人節雖然主持通告無法過節，不過他出席「Up全民情人」活動，被身旁網紅主播圍繞，一來直呼很有趣，但也笑說，網紅當道藝人快沒飯吃。

App業者「Up直播」昨天在情人節當天規劃「Up全民情人」活動，從8日開始在「Up直播」app舉行人氣角逐，昨天找來目前人氣夯的個性網紅主播出席，也邀阿Ken參與。

阿Ken昨天因為工作沒法過情人節，不過他開心地說，「今天的通告很開心，身邊被一群美女圍繞，這樣的情人節也很有趣」，但是看到人氣主播各個才貌雙全，阿Ken笑說，「現在網紅主播當道，藝人都快沒飯吃了」。1060215

(中央社)