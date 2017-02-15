美不再堅持以巴兩國並存 巴批無助和平

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巴勒斯坦今天表示，美國總統川普改變美國數十年來支持以兩國並存方案解決以巴衝突的立場，是不負責任的作法，也無助於促進和平。

法新社報導，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）執行委員艾希拉維（HananAshrawi）告訴法新社，「這不合理。這並不是項負責任的政策，也無助於達成和平的目標」。

她也說：「他們不能在沒有替代方案的情況下講出這種話。」

川普今天將在白宮接待以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），1名白宮資深官員昨天表示，美國不再以堅持兩國並存方案來指定以巴最終和平解決的條件，但會支持雙方商定的任何協議。

過去半世紀的多數時候，美國兩黨歷任政府都支持兩國方案。

川普自上月就職迄今，尚未與巴勒斯坦領導階層直接商談。（譯者：中央社廖禹揚）1060215

(中央社)